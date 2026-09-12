Siete muertos por la detonación de un explosivo abandonado en República Democrática del Congo

Archivo - Población en Rutshuru, Kivu Norte, en República Democrática del Congo - JOSPIN BENEKIRE - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han muerto y diez más han resultado heridas de gravedad por la detonación de un artefacto explosivo abandonado este sábado en Gikoro, en el territorio Rutshuru de la región de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo.

Según varias fuentes, el artefacto explosivo fue abandonado por individuos no identificados y las víctimas eran agricultores que se encontraban en la zona en el momento de la explosión.

Seis personas fallecieron en el acto, mientras que una séptima víctima falleció debido a la gravedad de sus heridas mientras era trasladada a un centro médico.

Diez personas más han sido llevadas a un centro de salud para recibir atención médica y su pronóstico es grave, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.

La munición sin explosionar sigue siendo una amenaza constante en Kivu del Norte, escenario habitual de enfrentamientos entre el Ejército y las milicias rebeldes. Rutshuru en particular ha vivido recientemente combates entre rebeldes del M23 y milicias Wazalendo.