Sindicatos belgas repudian a representantes de Hermanos de Italia en el recuerdo de la tragedia de Marcinelle

Archivo - Conmemoracion en 2025 de la tragedia de Marcinelle (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Giornalista Fabio Fantozzi/L

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos belgas han protagonizado este sábado un acto de repulsa contra Ignazio La Russa, el presidente del Senado italiano y miembro del partido del Gobierno italiano Hermanos de Italia, durante su turno de palabra en la conmemoración de la tragedia de la mina de carbón de Bois du Cazier en Marcinelle (Bélgica), escenario el 8 de agosto de 1956 de un catastrófico incendio en el que murieron 262 mineros, muchos de ellos migrantes italianos.

Lo que iba a ser un acto de concordia acabó transformándose en una condena de los afiliados de la Federación General del Trabajo de Bélgica, cuyo secretario regional en Charleroi-Hainaut del Sur, Vincent Pestieau, ha dejado claro que el hecho de dar la espalda a La Russa fue un gesto en contra "de la presencia de partidos fascistas, y para nosotros, aquí en Bélgica, Hermanos de Italia es un partido de extrema derecha".

Pestieau ha querido enfatizar que la protesta en ningún momento ha ido dirigido al presidente de Italia, Sergio Matarella, también presente en la conmemoración.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha repudiado lo ocurrido y acusado a representantes de la central sindical por excelencia del país, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), de sumarse al acto de repulsa.

"Dar la espalda durante la conmemoración de Marcinelle es un gesto grave y vergonzoso. Una protesta política transformada en un gesto de desprecio hacia las Instituciones del Estado, precisamente en el momento en que Italia rinde homenaje a 262 víctimas y al sacrificio de tantos de nuestros conciudadanos", ha lamentado Meloni.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, ha negado categóricamente que sus afiliados se sumaran a la protesta. "Se están inventando una historia de la nada, de puras mentiras", ha lamentado en declaraciones recogidas por 'La Repubblica'. "Nuestra delegación, que era numerosa y estaba sentada justo detrás de la primeras filas, ni siquiera se giró", ha asegurado.