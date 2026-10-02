Sindicatos de estudiantes continuarán con las movilizaciones tras el fracaso de su reunión con el Gobierno francés

Protestas de estudiantes en París, a 1 de octubre de 2026 - Jules Buon/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos de estudiantes de Francia han anunciado su intención de continuar las movilizaciones por el estado de la educación tras lamentar el fracaso de la reunión que han mantenido este viernes con el titular de la cartera, Édouard Geffray, marcada por la "ausencia de propuestas concretas" para resolver la crisis.

En una rueda de prensa tras la reunión, tres representantes estudiantiles han reconocido que han recibido "varias respuestas" a sus quejas sobre el horario escolar, la salud mental y el estado de los edificios pero "ningún compromiso" por parte de Geffray, según sus comentarios a los medios franceses. El ministro todavía no ha hecho comentarios.

Además, han aprovechado para repudiar la violencia ejercida por una minoría de los participantes en unas manifestaciones que han dejado ya más de 2.000 detenidos y millones de euros en daños materiales. Como ejemplo, el vestíbulo del instituto Nelson Mandela de Nantes, que fue destruido este jueves a consecuencia de un incendio provocado por los manifestantes, según las autoridades de la ciudad.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha informado de que al menos 83 policías y gendarmes han resultado heridos desde el comienzo de las movilizaciones.

Las protestas, que comenzaron la semana pasada en la región de París y se ha extendido por todo el país, afectan ya a cientos de centros educativos en ciudades como Lille, Burdeos, Lyon y Marsella, entre otras.