Singapur condena el "injustificable" ataque contra un buque singapurense en el estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera de Singapur en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Singapur han condenado este viernes el "injustificable" ataque perpetrado el jueves contra un buque singapurense cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, antes de resaltar que el suceso se ha saldado sin víctimas y con "daños leves" en el puente del 'Ever Lovely'.

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA, por sus siglas en inglés) ha mostrado su "profunda preocupación" por el incidente, que ha descrito como "injustificado", "no provocado" y como "una violación del Derecho Internacional".

Así, ha señalado en un comunicado que "el portacontenedores 'Ever Lovely', registrado en Singapur, sufrió daños leves en la zona del puente tras ser alcanzado por un proyectil desconocido cuando abandonaba el estrecho de Ormuz".

El organismo ha reseñado que el buque "ya completó su tránsito" en la zona y "continúa su viaje", al tiempo que ha manifestado que "los 21 miembros de la tripulación están a salvo". "No hay singapurenses a bordo", ha apuntado la MPA, que ha agregado que sigue "en contacto estrecho" con la empresa propietaria del barco.

"La MPA está profundamente preocupada por el incidente, que fue injustificado, no provocado y constituye una violación del Derecho Internacional", ha dicho, antes de recalcar que "todas las acciones que afecten al transporte marítimo internacional deben cumplir plenamente con el Derecho Internacional, en particular con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y no poner en peligro la seguridad de la gente de mar ni de los buques en alta mar".

El buque fue alcanzado por un proyectil este jueves frente a las costas de Omán, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica. Poco después, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la suspensión del plan para evacuar a 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz tras el "ataque" registrado en el golfo de Omán de un buque "que no transitaba al amparo del marco de evacuación de la OMI".

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, ha advertido este viernes de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán, afeando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica, si bien por ahora las autoridades iraníes no se han pronunciado abiertamente sobre el 'Ever Lovely'.