Singapur confirma el hundimiento de un carguero por el impacto de un proyectil en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de petroleros en el estrecho de Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur ha confirmado este miércoles el hundimiento de un carguero en el estrecho de Ormuz por el impacto de un proyectil de "procedencia desconocida" en medio del bloqueo que Irán ha impuesto sobre el paso durante su guerra con Estados Unidos.

El buque hundido, registrado en Singapur, es el 'Pride', un carguero con 21 tripulantes a bordo, todos ellos evacuados "de forma segura", tras el impacto de un proyectil este pasado martes.

Este miércoles, además, otro portacontenedores, el 'Giselle', ha sido alcanzado también por un proyectil "desconocido" y ha "sufrido daños en el casco. Los 22 tripulantes a bordo "están a salvo y tampoco hay constancia de heridos", reza el comunicado.

La autoridad singapurense traslada su "profunda preocupación" por "los continuos ataques al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz, incluidos los últimos incidentes que involucraron a dos buques registrados en Singapur".

"Estos ataques no están provocados, son injustificables y constituyen una violación del Derecho Internacional", añade.

La agencia semioficial de noticias iraní Tasnim también ha informado de este incidente y achaca el hundimiento al impacto del carguero contra una de las numerosas minas submarinas que ha esparcido por las rutas prohibidas en el estrecho.

Desde hace varios meses, la Marina de Estados Unidos escolta buques comerciales por la zona en un esfuerzo por restablecer el comercio de petróleo y gas natural licuado a los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, Irán considera "ilegal" la ruta meridional y exige que los buques naveguen a lo largo de la costa iraní.