El Sinn Féin insta al Gobierno irlandés a iniciar los preparativos de la reunificación de Irlanda

Archivo - La líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald (archivo) - Tayfun Salci / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha emplazado al Gobierno irlandés a iniciar los preparativos par ala reunificación de Irlanda después de el apoyo mostrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la iniciativa.

"Los comentarios de Trump sobre la reunificación irlandesa son oportunos. El primer ministro debe comenzar ya la planificación de una Irlanda unida", ha afirmado McDonald.

La dirigente del Sinn Féin, segunda fuerza política en Irlanda y primera en Irlanda del Norte, ha destacado el "papel fundamental de Estados Unidos" en el proceso de paz que culminó con los Acuerdos de Viernes Santo de 1998 que pusieron fin a décadas de violencia política y más de 3.500 muertes. "Ese mismo compromiso con la diplomacia y la paz se deben aplicar a Palestina", ha argumentado en redes sociales.

Un portavoz del Gobierno irlandés ha apuntado que las declaraciones de Trump no cambiarán las postura del Gobierno, formado por los partidos conservadores Fianna Fáil y Fine Gael y por el Partido Verde con respecto a la unificación.

El Acuedo de Viernes Santo contempla que el ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico convocará un referéndum de reunificación si considera probable que el resultado sea mayoritariamente a favor.