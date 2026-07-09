Siria aplaude la decisión de EEUU de retirar a Damasco de la lista de países patrocinadores del terrorismo

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, durante un acto en Damasco (archivo) - Moawia Atrash/dpa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha aplaudido la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a Damasco de la lista de países patrocinadores del terrorismo, un paso que ha sido descrito por el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, como "el cierre de una página negra" en la historia siria.

Al Shaibani ha indicado que el paso implica "cerrar una página negra en la historia siria, impuesta por las políticas del antiguo régimen en 1979", cuando se publicó por primera vez este listado, en el que Damasco es el único país que figura desde su inicio.

Así, ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales su "más sincero agradecimiento" a Washington, particularmente a Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, al que ha descrito como "un amigo", y al embajador estadounidense en Turquía y enviado para Siria, Tom Barrack.

Por su parte, la cartera de Exteriores ha emitido un comunicado para aplaudir el paso de Trump sobre "el inicio del proceso para rescindir la designación de Siria como país patrocinador del terrorismo" y su decisión de notificar al Congreso su intención de dar este paso. "Juntos, estos acontecimientos marcan un significativo paso hacia adelante en las relaciones sirio-estadounidense, asentadas en el diálogo, el respeto mutuo y los intereses compartidos", ha argumentado.

"La retirada de esta designación, junto con el levantamiento de las sanciones, apoyará la recuperación económica, creará las condiciones necesarias para los esfuerzos de reconstrucción y promoverá el comercio y la inversión, de una manera que sirva a los intereses del pueblo sirio y contribuya a la seguridad y la estabilidad regionales".

"Siria espera continuar su colaboración constructiva con Estados Unidos de una manera que fortalezca las relaciones bilaterales y promueva la paz, el desarrollo y la prosperidad", ha zanjado el Ministerio de Exteriores sirio, después de que Trump anunciara el miércoles esta decisión durante una reunión con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, en el marco de la cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, Ankara.

Trump ensalzó que las autoridades erigidas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezado por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --liderado por Al Shara y considerado un grupo terrorista-- "han hecho un gran trabajo". Además, destacó el papel del mandatario sirio y arguyó que "ha unificado el país en un período de tiempo muy corto".

El propio Al Shara reclamó el 1 de junio a Trump la retirada de las sanciones que aún pesan sobre Damasco y sostuvo que este paso es "crucial" para permitir "la recuperación de la economía siria y una mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos", en una llamada en la que, según Damasco, ambos abordaron "vías para reforzar la cooperación conjunta" entre ambos países.