Siria aplaude la decisión de la UE de retirar sanciones a instituciones gubernamentales, incluidos ministerios

Archivo - El presidnete de transición de Siria, Ahmed al Shara. - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han aplaudido la decisión de la Unión Europea (UE) de retirar las sanciones a algunas instituciones gubernamentales al tiempo que renovaba las impuestas a figuras asociadas al exmandatario, algo que "contribuirá a apoyar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción".

El Ministerio de Exteriores sirio ha mostrado su satisfacción por la decisión de la UE, que implica la retirada de sanciones a las carteras de Interior y Defensa, y ha subrayado que "mejorará la capacidad de las instituciones oficiales a la hora de cumplir con sus labores para servir a los ciudadanos y consolidar la seguridad y la estabilidad, contribuyendo a la estabilidad y a edificar una nueva Siria fundamentada en el Estado de derecho y unas instituciones fuertes".

Así, ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que "Siria está comprometida a continuar con su cooperación abierta y constructiva con la comunidad internacional, a partir del respeto mutuo y la preservación de la soberanía y la integridad territorial siria, de una forma que sirva a los intereses del pueblo sirio y apoye el camino de reconstrucción y recuperación económica y política".

La decisión fue adoptada el lunes por el Consejo de la Unión Europea, que aprobó prorrogar un año sus sanciones a personas y entidades vinculadas al antiguo régimen de Al Assad y levantar las medidas restrictivas que pesaban sobre algunas instituciones como los citados ministerios, ahora bajo el mandato del presidente sirio de transición, Ahmed al Shara.

Las sanciones seguirán en vigor hasta el 1 de junio de 2027 tras la revisión anual del régimen de sanciones por parte de los Estados miembro de la UE, que ha decidido eliminar de la lista de sancionados a un total de siete entidades después de que los ministros de exteriores de los Veintisiete lo acordaran en una reunión en Bruselas.

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --liderado por Al Shara-- han protagonizado un acercamiento con Estados Unidos y otros países occidentales que hasta entonces buscaban al actual mandatario por su papel en el citado grupo yihadista.