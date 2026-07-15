Siria arresta a un excoronel responsable de los almacenes de gas sarín y productos químicos del régimen

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara - Moawia Atrash/dpa

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha anunciado este miércoles la detención del coronel Ahmed Habib Ali, que estuvo a cargo de los almacenes de gas sarín y de la fabricación de productos químicos durante el mandato del presidente Bashar al Assad.

La cartera del Interior ha detallado que las fuerzas de seguridad sirias han detenido a Ali --quien fuera jefe del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas (SSRC) y responsable de los almacenes de gas sarín y de la fabricación de productos químicos de la llamada Unidad 417-- en la gobernación de Latakia.

"Según las investigaciones iniciales, el acusado es uno de los militares que supervisaron la fabricación de una veintena de bombas cargadas con gas sarín, cada una de las cuales pesaba 250 kilogramos, que se utilizaron en ataques contra ciudades y pueblos sirios entre 2013 y 2017", ha indicado en un comunicado.

El Ministerio han puesto en marcha una investigación para documentar "todos los delitos que se le atribuyen" a fin de que pueda ser remitido a las autoridades judiciales competentes en el marco de la campaña de detenciones contra antiguos funcionarios acusados de cometer violaciones durante el conflicto sirio.

La Unidad 417 fue una instalación militar clave del Ejército sirio durante el mandato del presidente Bashar al Assad situada en el este de la capital, Damasco, y encargada de la producción, almacenamiento y distribución de armas químicas, incluyendo gas sarín.

Varias investigaciones apuntan a que en dicha instalación, junto a otra conocida como Unidad 419 ubicada en la región de Homs, se fabricaron las armas químicas utilizadas contra población civil durante la guerra civil siria, incluyendo el devastador ataque en Guta en agosto de 2013.

La detención de Ali se produce después de que Siria fuera readmitida la semana pasada en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que suspendió al país en 2021 tras determinar que sus fuerzas aéreas utilizaron gas sarín contra la población.