Siria condena los recientes bombardeos israelíes contra el sur del país

Archivo - Ciudadanos drusos cruzan la frontera entre Israel y Siria en julio de 2025 - Jia Maer¡awade / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han condenado el ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército israelí contra infraestructura militar en el sur del país, en lo que Israel ha justificado como respuesta a los nuevos enfrentamientos registrados en los últimos días entre las fuerzas de seguridad sirias y milicianos drusos en la ciudad de Sueida.

"La República Árabe Siria condena en los términos más enérgicos el brutal ataque israelí que tuvo como objetivo la infraestructura militar en el sur de Siria", ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país árabe en un comunicado difundido por la agencia de noticias siria SANA.

El Gobierno sirio ha subrayado que el ataque israelí "se ampara en pretextos endebles y argumentos fabricados", en referencia a las palabras del ministro de Defensa del país vecino, Israel Katz, que ha asegurado que los bombardeos contra infraestructura militar siria en el sur del país se ha producido "en respuesta directa a los daños a la población drusa en Siria".

Las autoridades de Damasco han emplazado esta agresión dentro de la "política de escalada" de las autoridades israelíes, a las que han acusado de llevar a cabo una "política de injerencia" en los asuntos sirios con el objetivo de desestabilizar la región. Por ello, han responsabilizado plenamente a Israel "de las repercusiones de esta peligrosa escalada".

Asimismo, han hecho un llamamiento para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ponga fin a las "políticas de agresión y amenazas" israelíes contra Siria y el resto de países de la región, ante lo que consideran "un ataque descarado" contra la soberanía e integridad territorial de su país.

Los ataques israelíes llegan en medio de nuevos combates en Sueida, después de que las fuerzas de seguridad sirias afirmaran el jueves haber impedido un supuesto intento de infiltración de una milicia drusa en la zona, lo que derivó en enfrentamientos, según la cadena Syria TV.

En la actualidad hay en vigor un alto el fuego desde julio de 2025, después de un conflicto entre tribus beduinas apoyadas pro las fuerzas de seguridad y milicianos drusos, incidentes que se saldaron con cerca de 1.800 muertos, según el balance oficial confirmado por Damasco, si bien se teme que el número de fallecidos sea aún superior.

De hecho, el comité creado por las autoridades indicó esta misma semana que se cometieron "graves violaciones de los Derechos Humanos" en el marco de los combates, incluidos "asesinatos", "saqueos", "destrucción e incendio de viviendas", "torturas" e "incitación a la violencia sectaria".

Las autoridades de Israel han llevado a cabo varios bombardeos contra Siria bajo el pretexto de "proteger" a la minoría drusa, residente principalmente en Sueida y zonas cercanas a los Altos del Golán, un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981.

Además, Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco en diciembre de 2024 por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara --anteriormente conocido como Abú Mohamed al Golani--, es ahora el presidente de transición del país.