Siria desmantela una supuesta "célula" de Hezbolá que planeaba el asesinato de "altos cargos" sirios

Archivo - Vehículos de las fuerzas de Siria en la provincia de Hasaka (archivo) - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado el desmantelamiento de una supuesta "célula" vinculada con el partido-milicia chií libanés Hezbolá que planeaba "actos de sabotaje" y el asesinato de "altos cargos" del Gobierno instaurado tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El Ministerio del Interior sirio ha indicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad "han dado un golpe preventivo y exitoso a un plan terrorista contra la seguridad y los símbolos del país" a través de "operaciones simultáneas" en las provincias de Campiña de Damasco, Alepo, Homs, Tartus y Latakia.

Así, ha apuntado que los agentes "desmantelaron una célula afiliada a Hezbolá cuyos miembros se infiltraron en territorio sirio tras recibir entrenamiento intensivo y especializado en Líbano". "Las investigaciones preliminares revelan que la célula planeaba actos de sabotaje que incluía el asesinato sistemático de altos cargos del Gobierno", ha sostenido.

La cartera ha publicado fotografías del "arsenal de equipamiento militar" incautado, incluidos explosivos de fabricación artesanal, lanzagranadas, fusiles de asalto, granada y municiones. Además, ha publicado las fotografías de once personas que figuran entre los detenidos en las citadas operaciones.

Por su parte, Hezbolá ha vuelto a rechazar las acusaciones de Damasco, tal y como ha hecho en el pasado tras operaciones similares, y ha insistido en que el grupo "no tiene presencia ni actividad en territorio sirio", tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

El grupo ha manifestado que las reiteradas acusaciones de Siria "plantean serias dudas" y ha insistido en que confirman de hecho la existencia de grupos que "buscan generar tensión y conflicto entre los pueblos sirio y libanés". Así, ha dicho que cualquier amenaza a la seguridad de Siria es una amenaza para la de Líbano.

Por último, Hezbolá ha incidido en que "nunca ha sido un grupo que trabaje para desestabilizar ningún Estado ni para atentar contra la estabilidad de su pueblo", antes de reseñar que sigue centrado en la defensa contra el "enemigo sionista y sus proyectos expansionistas, que son enemigos tanto de Líbano como de Siria".

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.