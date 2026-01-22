Siria eleva a once los militares muertos en presuntos ataques de las FDS en el noreste del país

Despliegue de fuerzas del Ejército sirio en el este de Alepo - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han elevado este miércoles a once los soldados muertos en ataques perpetrados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), según han denunciado, la mayoría de ellos en la provincia de Hasaka, un día después de que las partes acordaran un alto el fuego.

El Ministerio de Defensa sirio ha indicado en un comunicado que ocho de ellos han sido víctimas de un ataque en Al Yarubiyá, cerca de la frontera con Irak; y dos en la zona del monte Abdul Aziz, todos ellos en la gobernación de Hasaka. Mientras, los dos militares restantes han fallecido en Sarrin, cerca de la frontera con Turquía y al sur de Kobane, en la gobernación de Alepo, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias.

La cartera ministerial ha denunciado asimismo que han resultado heridos más de 25 efectivos del Ejército a manos de las fuerzas kurdo-árabes, a las que han acusado de atacar posiciones de Damasco "más de 35 veces" en la primera jornada de tregua.

El Gobierno sirio ha denunciado horas antes la muerte de siete soldados en un ataque con drones perpetrado por las FDS cerca del paso fronterizo de Al Yarubiyá, donde fue hallada una instalación para la fabricación de explosivos, y que ha dejado 20 militares heridos.

Las FDS, por su parte, han rechazado "categóricamente" estas acusaciones del Ejecutivo sirio, que han tildado de "engañosas". "Nuestras fuerzas no tuvieron actividad militar en esa zona ni llevaron a cabo ninguna operación de este tipo", han asegurado en un comunicado en el que han atribuido la explosión a "un accidente durante el transporte de municiones entre facciones de Damasco".

"Nuestras fuerzas no tienen ninguna relación con este hecho", han reiterado sobre el incidente, registrado después de que el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, diera cuatro días a las fuerzas kurdo-árabes para acordar un plan de cara a la "integración" administrativa y militar en el Estado de la provincia de Hasaka, de mayoría kurda y bajo control hasta ahora de las autoridades semiautónomas kurdas de Siria.

En virtud de este entendimiento, no habrá fuerzas sirias en localidades kurdas, mientras que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, tendrá que proponer un candidato para el puesto de viceministro de Defensa y para el puesto de gobernador de Hasaka. Además, las partes han acordado integrar todas las fuerzas militares y de seguridad de las FDS en los Ministerios de Defensa e Interior sirios.

El Gobierno sirio anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que, en la práctica, supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.

En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a "todas las partes a mantener la desescalada" y respetar la tregua, así como a implementar los detalles del último acuerdo "sin demora y con un espíritu de compromiso", según ha afirmado en rueda de prensa su portavoz adjunto, Farhan Haq.

Al ser preguntado por la aparente "inacción global" tras la liberación de presos de Estado Islámico que permanecían en prisiones custodiadas hasta ahora por las FDS y las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad sirias contra la comunidad kurda, el portavoz de Guterres ha asegurado que "seguiremos llamando la atención sobre estos asuntos, incluso a través de la labor de nuestro enviado especial", Geir Pedersen, y ha insistido en que "la protección de los civiles debe seguir siendo primordial".

"Todas las partes tienen la clara responsabilidad de evitar acciones que puedan poner en peligro a los civiles, exacerbar las tensiones o provocar nuevos desplazamientos. Y, sin duda, esperamos que todas las partes, incluidas las de la región, trabajen para garantizar que se respeten los acuerdos actuales y que se protejan los derechos, la seguridad y la dignidad de todas las poblaciones", ha agregado.