Siria y las FDS pactan "seguir manteniendo reuniones" para un acuerdo definitivo sobre el proceso de integración

Archivo - El comandante de las FDS, Mazlum Abdi, con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - TELEGRAM DE LA PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han acordado "seguir manteniendo reuniones" para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

Las FDS han señalado en un breve mensaje en redes sociales que la reunión del domingo abordó "la integración de las fuerzas militares", en el marco "de un diálogo oficial". "Las partes acordaron seguir manteniendo reuniones en el futuro próximo para completar las discusiones (...) hasta que se obtengan resultados", han dicho.

La delegación de las FDS, encabezada por su jefe, Mazloum Abdi, se desplazó el domingo a Damasco para estos contactos tras el aplazamiento de los mismos la semana pasada por "motivos técnicos", sin que las autoridades sirias se hayan pronunciado por ahora sobre el contenido de las conversaciones o los posibles avances obtenidos durante las mismas, supuestamente con mediación de Estados Unidos.

Abdi hizo a principios de diciembre un llamamiento a un "diálogo" para edificar "una Siria democrática y descentralizada", al tiempo que mostró su "compromiso inquebrantable" con el acuerdo alcanzado en marzo con las autoridades centrales, firmado por él mismo y por el ahora presidente de transición, Ahed al Shara.

El acuerdo del 10 de marzo tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

Las FDS han apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.