Siria, Israel y EEUU acuerdan un "mecanismo de comunicación" para resolver disputas y "evitar malentendidos"

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siria, Israel y EEUU han acordado este martes un "mecanismo de comunicación conjunto" como instrumento para "resolver disputas y evitar malentendidos" en medio de la crítica situación reinante en la frontera siria-israelí.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre del año pasado, apenas unas horas después de la caída del presidente sirio, Bashar al Assad Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria.

Asimismo, lanzó una extensa campaña de bombardeos con el objetivo de destruir la mayor parte de las capacidades militares de las nuevas autoridades y ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio argumentando que actúa contra amenazas a la seguridad de Israel y los residentes en los Altos del Golán, ocupados desde hace décadas.

En este contexto, el Departamento de Estado de EEUU ha anunciado este martes la creación de este mecanismo "para facilitar la coordinación inmediata y continua en el intercambio de inteligencia, la desescalada militar, el compromiso diplomático y las oportunidades comerciales bajo la supervisión de Estados Unidos".

Esta herramienta, añade el Gobierno de EEUU, servirá "como plataforma para abordar cualquier disputa con prontitud y trabajar para evitar malentendidos".