Siria "neutraliza" a dos supuestos miembros de "una célula terrorista" en la provincia de Homs

Archivo - Un miembro de las fuerzas de seguridad de Siria en Alepo (archivo) - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este lunes el desmantelamiento de una "célula terrorista" que planeaba operaciones contra "la seguridad y la estabilidad" en la provincia de Homs (centro), una operación que se ha saldado con la "neutralización" de dos sospechosos.

El Ministerio del Interior sirio ha indicado en un comunicado que la operación "es resultado de unos esfuerzos meticulosos a nivel de Inteligencia", antes de agregar que los agentes han incautado diverso armamento, incluidos misiles anticarro, rifles de francotirador, RPG, granadas y municiones.

"Esta operación es parte de los esfuerzos el Ministerio del Interior para desmantelar células durmientes y eliminar las fuentes del terrorismo", ha dicho, al tiempo que ha reafirmado su "total disposición" a la hora de "hacer frente a cualquier amenaza para la seguridad de los ciudadanos y la nación".

Por otra parte, ha confirmado la muerte de un agentes de la Agencia Antidrogas durante una operación en la provincia de Deir Ezzor (este) para "capturar a uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región", quien ha sido detenido, sin dar por ahora más detalles sobre lo sucedido.