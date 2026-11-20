Archivo - Un niño sirio recibe la vacunación contra la polio, en imagen de archivo - Ammar Safarjalani / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Siria y la Organización Mundial de la Salud están ultimando preparativos para lanzar una ronda de vacunaciones de emergencia para 371.000 niños de la provincia de Deir Ez Zor, en el este del país, en medio de un brote de polio que ha dejado ya tres casos confirmados aunque cientos están siendo investigados.

El director del departamento de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles del Ministerio sirio, Yaser Farrouh, ha confirmado a la agencia oficial de noticias siria Sana estos tres casos de poliovirus tipo 1 y espera la campaña comience el próximo 30 de noviembre pero no descarta adelantar su inicio si se da la oportunidad.

Desde principios de 2026 hasta el 15 de noviembre, la provincia ha registrado 63 casos sospechosos de parálisis, 23 de ellos en el municipio de Al Mayadin, desde una primera alerta el 11 de octubre en un niño de 13 meses.

En toda Siria, las autoridades sanitarias han registrado 366 casos sospechosos no necesariamente relacionados con el poliovirus pero sí lo suficientemente vinculados como para iniciar esta nueva campaña.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud lleva dos campañas de vacunación de emergencia en Al Mayadin, la última de ellas el 15 de noviembre, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)