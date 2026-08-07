Siria rebaja a 14 heridos y ningún fallecido las víctimas de la explosión registrada a las afueras de Damasco

El presidente de transición siria, Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Syrian Presidency

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han rebajado este viernes a 14 heridos el balance de víctimas a causa de la explosión registrada en la víspera en el interior de un minibús en la localidad de Yaramana, a las afueras de la capital del país, Damasco, sin fallecidos que lamentar.

El director de Salud para la zona rural de Damasco, Taufiq Hasaba, ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA que 14 personas resultaron heridas, la mitad de las cuales fueron tuvieron que ser ingresadas en el Hospital de Damasco.

Asimismo, ha indicado que tres de los hospitalizados se encuentran en estado crítico, y ha confirmado que no se hay víctimas mortales que lamentar, después de que el Ministerio de Sanidad informara de dos muertos pocas horas después de que tuviera lugar el siniestro.

El baile de cifras se explica por la presencia de "restos humanos" en el lugar de la explosión, tal como indicó entonces el Ministerio de Sanidad, si bien una evaluación médica y forense ha confirmado que estos pertenecen a algunos de los heridos que sufrieron lesiones graves.

Hasta el momento no ha trascendido la naturaleza de la explosión, que tuvo lugar en el cruce de Al Rauda del citado municipio, situado apenas a tres kilómetros al sureste de Damasco.

Pese a ello, el Ministerio del Interior sirio ha señalado que "este ataque se produce en un momento en que los jeques y dignatarios de la ciudad de Yaramana han emitido declaraciones nacionales responsables, en las que reafirman su compromiso con el Estado sirio y la unidad del país, haciendo un llamamiento a todos para que estén alerta y no se dejen arrastrar a los intentos de sembrar la discordia o desestabilizar la paz civil".

Hace menos de un mes, se registraron dos explosiones en la capital siria, concretamente cerca del hotel donde se hospedaba el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita oficial al país, dejando un saldo de un fallecido y más de 35 heridos.