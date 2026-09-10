Siria señala el "logro diplomático" de que el OIEA cierre el expediente por incumplimiento nuclear

Archivo - El ministro de Siria, Hassan al Shaibani, durante una reunión en Rusia. - Sergei Fadeichev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han señalado este jueves el "logro diplomático" que supone que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) haya aprobado anular la resolución de 2011 que declaraba a Siria en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación y ponga fin a la investigación sobre sus actividades, al señalar que refleja el trabajo diplomático de Damasco para construir consensos en el seno de la comunidad internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores sirio ha subrayado que "acoge con satisfacción" la adopción por consenso de la resolución relativa al cierre del expediente nuclear sirio. "Pone así fin a un capítulo de varios años y abre nuevos horizontes para Siria en materia de cooperación internacional en los usos pacíficos de la energía y la tecnología nucleares", ha valorado.

Así, ha afirmado que este paso "representa un importante logro diplomático y jurídico para Siria". "Refleja el éxito en la construcción de consensos dentro de la Junta de Gobernadores del OIEA", ha recalcado, incidiendo en que la resolución se basa en "los esfuerzos de construcción de consensos que la diplomacia siria ha venido desarrollando en foros multilaterales" desde la caída de Bashar al Assad.

Damasco reivindica que con la nueva era liderada por Ahmed al Shara se ha tomado la "valiente y soberana decisión" de hacer frente al legado del régimen de Al Assad y "abordarlo con un sentido de responsabilidad nacional". De esta forma, ha destacado que ahora el 'modus operandi' es la transparencia, la cooperación y el respeto de las obligaciones internacionales en contra de "políticas de ocultamiento, negación y evasión" que atribuye a las últimas décadas en Siria.

El OIEA aprobó anular la resolución de 2011 que declaraba a Siria en incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación después de que la agencia de la ONU haya podido verificar hasta 73 toneladas métricas de uranio en reservas ocultas atribuidas al gobierno del expresidente Al Assad.

Siria "sigue sujeta a la aplicación de las salvaguardias rutinarias del organismo", ha recordado el OIEA. Este caso es un espaldarazo a las nuevas autoridades sirias que han hecho de la cooperación con organismos multilaterales un eje de su estrategia diplomática tras años de aislamiento internacional.