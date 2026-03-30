Smotrich asegura que el río Litani será la "nueva frontera de seguridad" de Israel cuando termine la ofensiva

Archivo - Benjamin Netanyahu y Bezalel Smotrich durante una visita al valle del Jordán (archivo) - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha asegurado que Israel tendrá su "nueva frontera de seguridad" en el río Litani cuando termine la actual ofensiva militar en Líbano.

"Vamos a cumplir la voluntad de los caídos y a asegurarnos de que esta guerra termine con el río Litani como la nueva frontera de seguridad del Estado de Israel, una frontera que mantenga alejada la amenaza, restablezca la sensación de seguridad y permita que los niños del norte crezcan sin miedo", ha apuntado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

"Esto no es solo un objetivo militar, sino que es una promesa a nuestros ciudadanos, los residentes de Kiryat Shmona, Metula, Shlomi y todos los asentamientos fronterizos que esta vez regresan a casa para quedarse", ha añadido.

Las autoridades israelíes han declarado su intención de alcanzar con unidades terrestres el río Litani, frontera geográfica entre el sur de Líbano y el resto del país, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Beirut por el temor a una nueva anexión territorial israelí.