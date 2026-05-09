El SNP revalida el Gobierno escocés sin mayoría para convocar otro referéndum sobre su independencia

Bandera de Escocia - Europa Press/Contacto/Neil Milton

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) se encamina a continuar al frente del Gobierno de Escocia tras conseguir su quinta victoria consecutiva en las elecciones autonómicas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta que su líder y ministro principal, John Swinney, consideraba clave para impulsar un nuevo referéndum de independencia.

Con el escrutinio prácticamente concluido, los nacionalistas se han hecho con 57 de los 129 escaños del Parlamento escocés, por delante del Partido Laborista, que ha logrado 17 representantes, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia de noticias Bloomberg.

Por su parte, Reform UK ha irrumpido con 15 diputados, mientras que los Verdes han alcanzado 13 asientos, los conservadores once y los liberal-demócratas nueve. Queda pendiente únicamente el recuento correspondiente a Highlands e Islas.

"Hemos ganado de forma contundente", ha celebrado Swinney, al frente del partido desde 2024, quien ha agradecido la participación ciudadana y ha asegurado que gobernará "para toda Escocia". "Vivir en una democracia es algo que todos debemos valorar y me gustaría dar las gracias a todos los que han votado en estas elecciones", ha agregado.

No obstante, Swinney no ha aclarado si buscará un acuerdo formal con otras fuerzas independentistas para presentar ante Londres la solicitud para realizar un nuevo plebiscito sobre la salida de Escocia de Reino Unido.

Pese a no alcanzar el umbral de 65 escaños fijado por el SNP para lograr la mayoría absoluta, la suma de nacionalistas y Verdes mantiene una mayoría favorable a la independencia en Holyrood, lo que vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre una eventual consulta de secesión.

En cualquier caso, los resultados obtenidos prolongan el liderazgo del SNP al frente del Ejecutivo escocés más allá de las dos décadas, aumentando también la presión política sobre el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien se ha exigido su dimisión tras los malos resultados cosechados por los laboristas en distintos puntos de Reino Unido.

En Escocia, el líder laborista Anas Sarwar ha reconocido la derrota incluso antes de completarse el recuento y ha admitido que la campaña ha terminado marcada por el descontento general hacia la política nacional británica.

"Defendimos el cambio y, en última instancia, es una batalla que hemos perdido", manifestó en Glasgow, desde donde lamentó que los comicios acabaran "girando en torno al estado de ánimo nacional y al descontento nacional", de acuerdo con declaraciones recogidas por la misma agencia.

El retroceso laborista coincide con el progresivo avance de formaciones como Reform UK --liderado por el ultraconervador Nigel Farage-- o los Verdes, dando lugar a una fragmentación política creciente en detrimento del tradicional dominio bipartidista entre conservadores y laboristas.

Precisamente, el líder de Reform ha celebrado este viernes los "asombrosos" resultados de las elecciones municipales en Reino Unido, que han superado sus "mejores expectativas" y ha destacado un "cambio verdaderamente histórico en los patrones de votación" en el país.

Reform UK, que no controlaba ninguno de los concejos en juego, ha ganado siete, con 936 representantes hasta el momento, lo que supone que ha ganado 873, según los últimos datos publicados este viernes por 'The Guardian'. Mientras, Los Verdes, que tampoco controlaban ningún concejo, se han hecho con al menos tres y 231 representantes, lo que supone un aumento de 128.

Por su parte, los conservadores controlan ahora cinco concejos, con un total de 484 escaños, esto es, 303 menos que los que tenía. Los liberales han ganado un concejo más que en los pasadas elecciones, haciéndose con el control de trece, y otros 45 escaños, lo que significa que hasta el momento tiene 593 representantes.