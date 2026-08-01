El socialdemócrata vicecanciller alemán pide respeto y solidaridad con España en la crisis de Ceuta

Archivo - El vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt - Archivo

BERLÍN 1 Ago. (DPA/EP) -

El vicecanciller de Alemania, el socialdemócrata Lars Klingbeil, ha suavizado los mensajes de su gobierno sobre la crisis de Ceuta y llamado a la "solidaridad y respeto" para con España en medio de las críticas de gobiernos europeos a las políticas migratorias españolas, que han provocado a su juicio un efecto llamada.

Klingbeil, por contra, se ha aferrado a la idea de que las decenas de miles de personas que atravesaron la frontera a nado a través del espigón del Tarajal "fueron utilizados en un intento de dividir a Europa". En este momento, ha añadido, "hay que actuar con España, no hablar de España".

Cabe recordar que el Gobierno alemán, que lidera el conservador Friedrich Merz, es uno de los 22 estados de la Unión Europea que han vinculado la incursión, donde han muerto ahogadas casi 70 personas, con las políticas migratorias españolas.

Klingbeil, del Partido Socialdemócrata (SPD), por contra, ha opinado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez había conseguido, mediante una acción decisiva, que la gran mayoría de la gente regresara de Ceuta a Marruecos en un espacio de tiempo muy corto.

"Europa, especialmente en situaciones como ésta, no debe permitirse dividirse", ha concluido.