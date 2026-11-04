Los socialdemócratas ganan fuerza con más de 50 victorias en los comicios legislativos y estatales de EEUU

Archivo - Alexandria Ocasio-Cortez, en imagen de archivo - Liri Agami / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialdemócratas estadounidenses se han convertido finalmente en una fuerza a tener en cuenta en las elecciones legislativas y estatales de este este martes en Estados Unidos: cinco candidatos acompañarán a Alexandria Ocasio-Cortez y a Rashida Tlaib en la Cámara de Representantes, y decenas desempeñarán cargos en legislaturas del estado.

"Las más de 50 victorias conseguidas esta noche demuestran que el socialismo puede ganar en Estados Unidos", han proclamado los Socialdemócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales.

"Los trabajadores merecen más y una realidad donde todos vivamos con dignidad y la esperanza está más cerca de lo que pensamos", ha añadido el DSA. "Sin embargo, el trabajo no ha terminado. Mañana seguiremos organizándonos, luchando y ganando por la clase trabajadora", han agregado.

Acompañando a Ocasio-Corez y Tlaiba estarán Chris Rabb por Pensilvania, Melat Kiros por Denver, Donavan McKinney por Detroit y, por la ciudad de Nueva York, Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez.

La socialdemócrata Melat Kiros, por último, representará al primer distrito de Colorado en la Cámara de Representantes: la primera vez que una mujer de la Generación Z ocupará un escaño en el Congreso.