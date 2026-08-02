Los socialdemócratas recriminan la postura de Italia y la Comisión UE sobre la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - Fabrice Fries, presidente de la EANA y de la AFP; Victor Negrescu, vicepresidente del Parlamento Europeo; y Ana Catarina Mendes, vicepresidenta de los S&D - Europa Press/Contacto/Jasper Jacobs - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo ha enviado una carta este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que cuestionan la legalidad de los controles fronterizos impuestos por Italia a España tras la crisis migratoria de Ceuta y le exigen defender la integridad del espacio Schengen.

En la misiva, los parlamentarios socialistas han criticado las decisiones "unilaterales" e injustificadas de Italia, apoyadas por un total de 22 estados miembros, por las restricciones activadas tras el estallido de la crisis.

Asimismo, han recordado que Ceuta no forma parte del espacio de libre circulación por el territorio europeo, por lo que los socialistas han criticado la reintroducción de controles internos cuando, según el bloque, la propia Comisión ha admitido que "nadie llegó a la península ni al resto de la UE" y un texto firmado por 22 Estados miembros ha reconocido la ausencia de movimientos secundarios irregulares.

"Ha recordado que Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Si estos son los hechos, ¿sobre qué fundamentos objetivos se justificó el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores? El Código de Fronteras de Schengen solo permite tales medidas cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, y únicamente de conformidad con los principios de necesidad, proporcionalidad y carácter temporal", han criticado en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El grupo socialdemócrata, al que está adscrito el Partido Socialista español, ha lamentado asimismo la falta de apoyo hacia Madrid y ha denunciado que, mientras España ha demostrado solidaridad en crisis previas --como la reubicación de migrantes desde Bielorrusia en 2021 o Lampedusa en 2023--, ahora "se encuentra en el banquillo de los acusados" por decisiones de gobiernos que prefieren la confrontación a la responsabilidad compartida.

"Por lo tanto, pedimos a la Comisión que aclare si realmente se cumplieron estas condiciones jurídicas y, en caso contrario, que ejerza plenamente su función de guardiana de los Tratados. Este caso plantea una cuestión más amplia: ¿Qué ha sido de la Europa que una vez conocimos?", han achacado, refiriéndose a la decisión de Italia bajo el amparo de Bruselas.

Por último, la carta ha contrapuesto el enfoque institucional del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, frente a discursos que alimentan el odio, haciendo mención expresa al empresario Elon Musk por difundir imágenes que deshumanizan a los migrantes al retratarlos como "zombies".

"La política debe gobernar los desafíos, no alimentar el miedo", han concluido los europarlamentarios, que aguardan una pronta aclaración pública por parte de la Comisión.