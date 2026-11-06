La socialista democrática Nithya Raman gana las elecciones a la Alcaldía de Los Ángeles, en EEUU

Archivo - La candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Nithya Raman, pronuncia un discurso ante sus seguidores durante un acto celebrado en el centro de Los Ángeles. - Jackson Tammariello / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala Nithya Raman se ha hecho con la victoria en las elecciones a la Alcaldía de Los Ángeles tras imponerse a la actual regidora, Karen Bass, quien ha reconocido este jueves su derrota, convirtiendo a la dirigente de 45 años en la primera socialista democrática al frente de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Con el 52% de los apoyos frente al 47% obtenido por Bass --también del Partido Demócrata--, Raman culmina el mandato de su predecesora tras cuatro años marcados por la impopularidad derivada de devastadores incendios forestales, la pérdida de puestos de trabajo en la industria cinematográfica y la persistente crisis de acceso a la vivienda y de las personas sin hogar.

Tras confirmarse su victoria, la alcaldesa electa ha expresado su "profundo honor" y ha elogiado la trayectoria de Bass, destacando sus décadas de servicio público como enfermera, congresista y primera mujer al frente de la ciudad.

"El trabajo empieza ahora para construir vivienda asequible, parques para nuestros niños, un sistema de transporte eficaz, una ciudad segura para las familias trabajadoras y un Gobierno local que realmente sea capaz de cumplir sus promesas", ha proclamado en un vídeo en redes.

El triunfo de Raman prolonga la racha de victorias de candidatos progresistas en las principales metrópolis estadounidenses, tras los recientes triunfos de Zohran Mamdani en Nueva York y Katie Wilson en Seattle.

No obstante, la nueva alcaldesa asume el cargo manteniendo una relación compleja con la propia plataforma Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) que impulsó sus inicios políticos, de cuyos sectores más tradicionales se distanció tras respaldar incentivos fiscales a la industria del cine y cuestionar ciertos impuestos sobre la construcción de viviendas.

Nacida en India y graduada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Raman centró el cierre de su campaña en la necesidad de devolver a Los Ángeles su condición de "paraíso" para inmigrantes, artistas y emprendedores.