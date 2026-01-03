Los socialistas europeos piden un debate en el PE sobre Venezuela y avisan: "La democracia no se construye con bombas"

Archivo - La presidenta de grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Iratxe García, en el 15 Congreso del PSC - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo ha pedido un debate en el pleno de la Eurocámara para abordar la situación en Venezuela y para definir el rol de la Unión Europea en la defensa de la democracia y del orden internacional basado en reglas, después de Estados Unidos haya perpetrado un ataque aéreo en Caracas este sábado.

En una publicación en la red social X, el S&D ha anunciado haber solicitado "un debate plenario en el Parlamento Europeo sobre la situación en Venezuela y el papel de la UE en la defensa de la democracia y un orden internacional basado en normas".

Los socialistas europeos reclaman este debate después de que la presidenta de su grupo, la española Iratxe García, haya definido como "alarmante" la situación en el país latinoamericano tras la operación militar iniciada por Washington y que ha incluido la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"La situación en Venezuela es alarmante. La democracia no se contruye a través de bombas o del uso de la fuerza, tampoco para servir a los intereses de (Donald) Trump. La ley internacional y la Carta de Naciones Unidas deben ser respetadas", ha indicado la socialista en un mensaje en la red social X.

En opinión de García, los venezolanos "merecen una transición democrática y pacífica", y ese proceso lo debe liderar la Unión Europea "a través del diálogo y la mediación".