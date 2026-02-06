Socialistas y liberales en el PE critican que dos comisarios acudan a un acto de campaña de la derecha en Eslovenia

El comisario de europeo de Defensa, Andrius Kubilius (izquierda), el presidente del PPE, Manfred Weber (centro), y el comisario de Cohesión, Rafaelle Fitto (derecha), junto a los candidatos a la Presidencia de Eslovenia enmarcados en el PPE. - PPE

BRUSELAS, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) y de los liberales (Renew) en el Parlamento Europeo han emitido una queja a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de que dos comisarios participaran este jueves en un acto de campaña organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) con el candidato nacional de Eslovenia, que celebra en unas semanas elecciones generales.

En la misiva, firmada por la líder de S&D, Iratxe García, y la presidenta de Renew, Valérie Hayer, ambos grupos han expresado su "profunda preocupación" por la participación del comisario de Defensa, Andrius Kubilius, y del comisario de Cohesión y Reformas de la UE, Raffaele Fitto, en una rueda de prensa junto al líder de la oposición eslovena, Janez Jansa, del Partido Demócrata Esloveno; y el líder de Nueva Eslovenia, Jernej Vrtovec, ambos afiliados al PPE.

En su opinión este apoyo pone en cuestión "la independencia, neutralidad e imparcialidad" que deben regir "las acciones de la Comisión Europea y de sus miembros", unos principios que "están claramente recogidos" en el Código de Conducta de los miembros del Ejecutivo comunitario, que estipula que los comisarios deben evitar cualquier actividad que pueda comprometer esos valores, especialmente en periodos "políticamente sensibles" como campañas electorales.

Socialistas y liberales han recordado que el artículo nueve del Código de Conducta "establece explícitamente" que los comisarios "deben abstenerse de participar en campañas electorales nacionales", por lo que la implicación de los comisarios en una rueda de prensa pública "en apoyo de un candidato nacional" durante el período de campaña "parece estar en contravención directa de esta disposición".

"Tal participación corre el riesgo de socavar la reputación de neutralidad de la Comisión y podría percibirse como un uso indebido de la autoridad institucional para influir en los procesos políticos nacionales", han proseguido en su explicación, alertando de que su presencia "envía una señal inquietante" de que la Comisión "puede no estar plenamente desvinculada de los enfrentamientos políticos nacionales".

Ambos grupos también han advertido de que esta comparecencia de los comisarios, en la que también estuvo presente el presidente del PPE, Manfred Weber, "no solo corre el riesgo de comprometer estos principios", sino que "también pone en cuestión el compromiso de la Comisión de actuar en el interés general de la Unión Europea, libre de cualquier apariencia de parcialidad o injerencia política".

"Teniendo en cuenta estas preocupaciones, le solicitamos respetuosamente que examine las circunstancias que rodearon la participación de los comisarios Kubilius y Fitto en esta rueda de prensa", han reclamado S&D y Renew a Von der Leyen, rogándole también que tome "las medidas necesarios" para reafirmar el compromiso de la Comisión con la independencia y la neutralidad.

LA COMISIÓN DEFIENDE LA IMPARCIALIDAD DE LOS COMISARIOS

Preguntada sobre la queja de los socialistas y liberales europeos, la Comisión Europea ha justificado este viernes la presencia de los comisarios en la rueda de prensa alegando que mantuvieron "reuniones" con representantes "tanto del partido en el Gobierno como de la oposición".

"Llevaron a cabo un programa políticamente equilibrado. Durante su visita, los comisarios intervinieron estrictamente en asuntos de la Unión Europea y en cuestiones relacionadas con sus respectivas carteras", ha defendido en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión Maciej Berestecki.

Según el Ejecutivo comunitario, los comisarios "tienen la responsabilidad" de mantener contactos políticos tanto a nivel de la UE como a nivel de los Estados miembros, y que por otra parte son "líderes políticos y tienen la posibilidad de expresar sus opiniones políticas" si quisieran.