Somalia anuncia la muerte de 15 yihadistas de Al Shabaab en un ataque aéreo en el sur del país

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Somalia ha anunciado este sábado la muerte de 15 miembros de la organización yihadista Al Shabaab en un ataque aéreo coordinado con los aliados internacionales del país en la región meridional de Medio Shabelle.

Los milicianos estaban colocando artefactos explosivos a lo largo de la carretera que une las zonas de Masajid Ali Gaduud y Daaru Salaam para "atacar a civiles que transitaban por rutas clave dentro de la región".

"El ataque aéreo resultó en la eliminación de 15 milicianos y la destrucción completa de un vehículo utilizado para colocar explosivos, junto con todas las armas a bordo", ha concluido el Ministerio de Defensa.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.