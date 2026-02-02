Somalia anuncia la muerte de trece supuestos integrantes de Al Shabaab, incluidos cinco altos cargos

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en 2017 en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este lunes la muerte de trece supuestos integrantes de Al Shabaab, incluidos cinco altos cargos, en el marco de una operación llevada a cabo contra este grupo vinculado a la organización terrorista Al Qaeda en la región de Medio Shabelle, situada al norte de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación fue llevada a cabo "en una vivienda en la que se celebraba una reunión de líderes" de Al Shabaab, antes de afirmar que se saldó con la muerte de "trece conspiradores, entre ellos cinco altos cargos".

"Los sanguinarios altos cargos que fueron objetivo de la operación participaban en una reunión para planificar actos terroristas y presionar a la población local para obtener su apoyo", ha manifestado, al tiempo que ha detallado que entre los muertos está un encargado de operaciones de Al Shabaab en las regiones de Medio Shabelle, Galgaduud y Bay.

Por otra parte, ha reclamado a la población que "se mantenga alejada de las zonas" en las que están presentes los milicianos y que "compartan con la NISA cualquier amenaza de seguridad o información relativa a Al Shabaab y Estado Islámico".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.