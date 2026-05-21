Somalia critica el anuncio de la región de Somalilandia sobre la apertura de una 'embajada' en Jerusalén

Archivo - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud (archivo) - HASSAN BASHI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha criticado firmemente la decisión de la región separatista de Somalilandia de abrir una 'embajada' en Jerusalén en el marco de su establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país del mundo en reconocer la independencia del territorio, un paso igualmente condenado desde Mogadiscio.

El Ministerio de Exteriores somalí ha reiterado en un comunicado su "compromiso inamovible con la unidad, soberanía e integridad territorial del país" y ha mostrado su "rechazo categórico" a "cualquier acción o medida que socave el estatus legal y político del Estado somalí o que contravenga la legitimidad internacional y las resoluciones relevantes de las organizaciones regionales e internacionales".

"Somalia condena firmemente el paso de la región noroccidental de Somalia para inaugurar una supuesta embajada en Jerusalén", ha subrayado, antes de insistir en que "este paso es totalmente nulo e inválido desde un punto de vista legal, por lo que no tiene efecto legal de ningún tipo". "Supone una provocación inaceptable al mundo árabe e islámico", ha apostillado la cartera.

Mohamed Hagi, designado por Somalilandia como su 'embajador' en Israel, anunció el martes que la 'embajada' de la región estará ubicada en Jerusalén. "La embajada abrirá pronto, mientras que Israel establecerá su Embajada en Hargeisa, reflejando una creciente amistad, respeto mutuo y cooperación estratégica entre ambos pueblos", reseñó en un mensaje publicado en redes sociales.

El traslado de Embajadas o la apertura de legaciones en Jerusalén --iniciado en 2018 por Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump a la Casa Blanca-- ha sido criticado por las autoridades palestinas y por la mayoría de la comunidad internacional. La ONU considera que rompe de forma unilateral el 'statu quo' para la ciudad, cuyo estatus final debe ser resuelto a través de las negociaciones directas de paz.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre de 2025, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, después de declarar unilateralmente su independencia en 1991, un hecho no reconocido por la comunidad internacional.