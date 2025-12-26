Somalia declara su rechazo categórico al reconocimiento israelí de Somalilandia

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firma el reconocimiento de la independencia de Somalilandia - PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / X

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha denunciado sin paliativos este viernes el reconocimiento de Israel a la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia en la primera decisión de este calibre adoptada por un Estado miembro de Naciones Unidas.

Israel se ha convertido en el primer país que reconoce formalmente la independencia del estado separatista somalí siguiendo, ha anunciado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "el espíritu de los Acuerdos de Abraham" de normalización de relaciones con países árabes a iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia.

El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

La primera reacción de las autoridades de Mogadiscio ha llegado tras una conversación diplomática a cuatro entre su titular de Exteriores, Abdisalam Abdi Ali, y sus homólogos de Egipto, Badr Abdelati; Turquía, Hakan Fidan; y Yibuti, Abdolkader Husein Omar.

El resultado de la comunicación ha sido un comunicado conjunto donde los cuatro países reafirman "su total rechazo y condena a dicho reconocimiento y reiteraron su pleno apoyo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia".

Los cuatro ministros denuncian una decisión israelí que "constituye un precedente peligroso y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para los principios establecidos del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas" y enfatizan su rechazo "a cualquier intento de imponer una nueva realidad o crear entidades paralelas que contradigan la legitimidad internacional y socaven las oportunidades para lograr la seguridad, la estabilidad y el desarrollo".

Expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) ponía en valor la importancia de reconocer la independencia de Somalilandia por motivos estratégicos, dada la proximidad del territorio a las posiciones de la insurgencia hutí de Yemen. Además, y según informaron en su momento fuentes de la cadena estadounidense CNN Israel ha contemplado la idea de trasladar por la fuerza al estado separatista a los palestinos de Gaza, una noción que han comentado abiertamente los ministros de Exteriores.

Los firmantes expresan abiertamente su temor de que este acuerdo con Somalilandia está directamente vinculado a la guerra de Gaza y que el estado separatista somalí podría convertirse en el lugar de destino de un desplazamiento forzado e ilegal del pueblo palestino.

"Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente", han apostillado.