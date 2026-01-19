Somalia "elimina" a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab al norte de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han asegurado haber "eliminado" a más de 15 supuestos miembros de Al Shabaab en una nueva operación llevada a cabo contra el grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado que las tropas mataron a 16 presuntos terroristas e hirieron de gravedad a otros 21, tras un ataque por parte del grupo contra sus posiciones en Yabad Godane, en la región de Shabelle Medio.

Así, ha recalcado que "el Ejército Nacional de Somalia tiene el control total de la zona tras dar al enemigo un golpe decisivo y causarle grandes bajas", antes de resaltar que hay una operación "a gran escala" en la zona para "eliminar al resto de milicianos".

"El Ejército Nacional de Somalia reitera su firme determinación a la hora de continuar sus operaciones contra Al Shabaab para salvaguardar la seguridad y proteger al pueblo somalí", ha manifestado en su comunicado, publicado a través de redes sociales.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.