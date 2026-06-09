Somalia lamenta la exclusión de un árbitro del Mundial tras no permitirle EEUU la entrada

Archivo - Bandera de Somalia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han lamentado este martes la decisión de Estados Unidos de no permitir la entrada al país al árbitro somalí Omar Artan, con lo que no podrá convertirse en el primer colegiado de Somalia en participar en una Copa Mundial, antes de asegurar que llevó a cabo todos los esfuerzos posibles para revertir esta decisión, que ya ha sido ratificada.

El Ministerio de Juventud y Deporte de Somalia ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que, junto a la Presidencia y la cartera de Exteriores, acometió "extensos esfuerzos diplomáticos y negociaciones" con Estados Unidos y la FIFA para "lograr una solución inmediata" a la situación vivida por Artan.

"Lamentablemente, a pesar de estos firmes esfuerzos, no fue posible alcanzar una solución", ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que Artan "es un ejemplo brillante del talento, la resiliencia y la dedicación entre los jóvenes somalíes".

"Sus logros internacionales son un motivo de orgullo y reconocimiento para el pueblo somalí, y demuestran que los desafíos y las difíciles circunstancias en el país no evitan que la juventud somalí alcance elevados estándares internacionales", ha resaltado, antes de mostrarle su "apoyo total".

Artan, quien fue galardonado en 2025 como árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) e iba a convertirse en el primer árbitro somalí en participar en un Mundial de Fútbol, ha sido finalmente apartado debido a que Estados Unidos le ha denegado la entrada al país.

Las autoridades estadounidenses no han explicado oficialmente por ahora los motivos de la decisión, si bien un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión CNN que el hombre fue sometido a una inspección adicional tras llegar a Miami desde un vuelo desde Turquía.

"Durante el proceso de ingreso, el viajero fue sometido a una inspección adicional, un procedimiento rutinario de la CBP que se realiza cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad", ha dicho. "Tras la inspección, se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a irregularidades en su verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", ha zanjado.

Sin embargo, no ha especificado los motivos por los que se le denegó la entrada. Somalia es uno de los 39 países afectados por una prohibición de viaje por parte de la Administración de Donald Trump, lo que implica que los viajeros de estas nacionalidades han de pasar por controles adicionales de cara a entrar al país norteamericano.

Por su parte, la FIFA ha confirmado que Artan no podrá arbitrar en el Mundial después de la decisión de Estados Unidos, al tiempo que ha reseñado que el organismo "no está implicado en los progresos de inmigración de los países organizadores, incluidas las adjudicaciones de visado".

"La FIFA ha sido informada por las autoridades de que el estatus de Artan no cambiará en estos momentos", ha remarcado el organismo, que ha reiterado que "al igual que en acontecimientos previos de la FIFA, los gobiernos organizadores son los que determinan en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en el país".

Artan --que arbitra en Somalia y pasó a ser árbitro de la FIFA en 2018-- era uno de los 52 árbitros anunciados por el organismo internacional para el Mundial, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión de Estados Unidos se suma a las controversias provocadas por la política de visados de Washington en torno al Mundial, que ha provocado que la selección de Irán tenga que tener su base en México pese a disputar sus partidos en territorio estadounidense.

Asimismo, los jugadores han recibido permiso únicamente para jugar el partido, tras lo que tendrán que volver a México, mientras que parte del equipo técnico de la selección iraní ha visto denegado su visado, algo criticado por Teherán, en medio de las tensiones por la guerra desatada en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La federación iraní lleva semanas denunciando los obstáculos que la Administración Trump está poniendo a sus futbolistas para preparar el Mundial en lo que critican como una medida de presión hostil derivada de la guerra. Irán anunció en mayo que la selección se concentraría en Tijuana ante los problemas de Estados Unidos a que lo hiciera en su destino original, San Diego.