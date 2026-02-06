Somalia mata a un alto cargo de Al Shabaab encargado de las finanzas del grupo en la región de Banadir

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio, en 2017 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de un alto cargo del grupo Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, encargado de las finanzas de la formación extremista en la región de Banadir, en la que se encuentra la capital del país, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha dicho en un comunicado publicado en redes sociales que sus agentes "han tenido éxito a la hora de liberar al pueblo somalí de las garras del alto cargo Ahmed Dhubad Xidig, alias 'Adan Dhire', quien estaba a cargo de las finanzas de los extremistas en Banadir, tras una operación especialmente planeada en Bajo Shabelle".

Así, ha detallado que sus fuerzas lanzaron una redada en una vivienda en la que el sospechoso estaba escondido y lo mataron a tiros durante un enfrentamiento armado. El fallecido se habría unido a Al Shabaab en 2008 y estaba acusado de "extorsión y saqueo de propiedades públicas" debido a sus labores al frente de las finanzas del grupo en varias zonas del país.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.