Somalia mata a más de 20 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación al norte de Mogadiscio

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de más de 20 presuntos miembros de Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una nueva operación llevada a cabo en la región de Shabelle Medio, al norte de la capital, Mogadiscio, en medio de las acciones de las tropas gubernamentales para hacer frente al aumento de los ataques de los terroristas.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad somalí (NISA) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la operación, lanzada en Ceelweyne, se saldó con la muerte de 23 sospechosos, entre ellos varios "líderes", si bien no ha dado detalles sobre sus identidades o cargos en el seno del grupo.

Asimismo, ha resaltado que la operación recibió luz verde "después de que se confirmara que los terroristas estaban participando en una reunión en una zona en la que operaban durante los últimos días con el objetivo de usarla como refugio para organizar actos contra la seguridad" de Somalia.

"El 30 de octubre tuvo lugar una operación similar en esta zona que se saldó con una dura derrota de los extremistas", ha dicho el organismo, que ha asegurado que "no hay víctimas civiles" por las acciones de las fuerzas de seguridad. "Por favor, informen de cualquier amenaza de seguridad o de cualquier información sobre Al Shabaab o Estado Islámico", ha pedido a la población.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.