Somalia mata a más de 25 supuestos miembros de Al Shabaab en una "operación a gran escala" en el sur del país

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este martes la muerte de más de 25 presuntos miembros de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una "operación a gran escala" que afecta a dos regiones, antes de agregar que entre los neutralizados hay varios altos cargos de la formación.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación ha sido lanzada por el Ejército y las fuerzas de seguridad de Jubalandia en las regiones de Bajo Yuba y Medio Yuba, en el sur del país africano.

Así, ha detallado que las fuerzas somalíes han logrado "avances sobre el terreno" en estas operaciones, en las que se han ejecutado "bombardeos apoyados por socios internacionales", dejando al menos 27 supuestos miembros de Al Shabaab muertos, incluidos "miembros clave del grupo terrorista".

"Las Fuerzas Armadas somalíes siguen llevando a cabo operaciones para perseguir al resto de los elementos de Al Shabaab con el objetivo de garantizar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los civiles que viven en Somalia", ha apostillado la cartera de Defensa.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.