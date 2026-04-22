Somalia mata a más de 30 supuestos miembros de Al Shabaab en operaciones al norte de Mogadiscio

Archivo - Un soldado de Somalia en un campamento de desplazados en Jubalandia (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de más de 30 presuntos miembros de Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en nuevas operaciones llevadas a cabo "en colaboración con socios internacionales" en la región de Medio Shabelle, situada al norte de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, según sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación ha sido llevada a cabo en Guulane, con un saldo de 33 "terroristas" muertos, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad.

Así, ha afirmado que la primera operación tuvo como objetivo "una casa donde estaban líderes y milicianos del grupo extremista", donde murieron 15 sospechosos. Posteriormente, otros 18 "milicianos" murieron en una segunda operación, sin que Al Shabaab se haya pronunciado sobre estas informaciones.

La NISA ha reseñado que estas operaciones llegan día después de la muerte de "90 milicianos" en otra operación en la zona, en el marco de las "medidas llevadas a cabo para debilitar la amenaza" que supone Al Shabaab. Para ello, ha reclamado además a la población que facilite cualquier información relativa al grupo.

El comunicado de la NISA ha sido publicado en medio del aumento de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra Al Shabaab, incluida la muerte de decenas de presuntos milicianos en diversos bombardeos y ofensivas durante las últimas semanas, según Mogadiscio.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.