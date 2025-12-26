Somalilandia dice que el reconocimiento no va dirigido contra "ningún Estado" ni supone una "amenaza" a nivel regional

El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi - OFICINA DEL PRESIDENTE DE SOMALILANDIA

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la región separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, ha defendido este viernes que el reconocimiento del territorio por parte del Gobierno israelí no "supone una amenaza para la paz regional" y no va dirigido "contra ningún Estado".

"Por el contrario: la claridad del estatus contribuye a la estabilidad", ha aseverado durante un discurso en vídeo de casi seis minutos publicado en redes sociales en el que ha asegurado que Somalilandia "cumple los criterios jurídicos, políticos e institucionales" para ser Estado "conforme al Derecho Internacional".

El presidente de la región separatista ha dicho que pese a que Somalia y Somalilandia comparten lazos relacionados con la historia o la cultura, esto no implica que tenga que existir una "unificación política bajo un solo Estado", puesto que ha quedado demostrado que el camino de "unidad" anteriormente solo provocó "inestabilidad, injusticia y daños duraderos".

En este sentido, ha subrayado que "el camino más constructivo para avanzar reside en aceptar las realidades políticas, evitar los juegos de suma cero y centrarse, en cambio, en sanar las heridas del pasado y promover intereses comunes".

"A nuestros socios regionales, países vecinos y la comunidad internacional: les aseguramos firmemente que el reconocimiento de Somalilandia no constituye una amenaza, un acto de hostilidad ni una fuente de tensión regional. Somalilandia ha sido, y seguirá siendo, un actor responsable y constructivo, comprometido con la paz, la cooperación y el desarrollo compartido", ha indicado.

Asimismo, el presidente de la región separatista también se ha dirigido a las naciones islámicas para asegurar que Somalilandia "es una nación musulmana profundamente arraigada en los valores islámicos de moderación, justicia y coexistencia".

"A Naciones Unidas, la Unión Africana, los países miembros de la EGAD, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y la Commonwealth y los asociados internacionales, reafirmamos la disposición de Somalilandia a ser admitida como miembro pleno de todas las organizaciones internacionales y regionales para cumplir con las responsabilidades que dicha membresía conlleva", ha indicado.

Así, ha invitado a la comunidad internacional "a colaborar con Somalilandia". "Este momento no representa un final, sino un comienzo histórico y responsable, guiado por la cooperación, la integración regional, el multilateralismo y el compromiso compartido con la paz", ha zanjado.

Israel se ha convertido este viernes en el primer Estado miembro de la ONU que reconoce formalmente la independencia de Somalilandia, una medida que ha sido rechazada por el Gobierno somalí, así como por organizaciones internacionales como la Liga Árabe o la Unión Africana, y distintos países en la región, como Turquía.