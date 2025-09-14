El sospechoso del asesinato de Kirk no coopera con la investigación y rechaza confesar

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tyler Robinson, el detenido por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ha rechazado confesar y se niega a colaborar con la investigación, ha revelado este domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

"No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante", ha afirmado Cox en declaraciones a la televisión estadounidense ABC.

El gobernador ha explicado que los familiares de Robinson, de 22 años, sí están colaborando, así como también lo está haciendo su pareja, un hombre que ha iniciado una transición de género. "Podemos confirmar eso, que su compañero de habitación era su novio y que estaba en transición de masculino a femenino. Esa es la información que tenía el FBI (...). También está colaborando con las autoridades", ha explicado.

Cox se ha referido también a la información publicada por 'The New York Times' sobre que Robinson dijo en un foro de Discord que él era el autor de los disparos que mataron a Kirk. El gobernador ha confirmado que "esa conversación realmente se dio". "No le creyeron. Fue como una broma hasta que admitió que fue él de verdad", ha apuntado.

En anteriores intervenciones Cox había señalado a Robinson por estar "profundamente adoctrinado por la ideología izquierdista", pero al ser interrogado en ABC por si había pruebas al respecto, ha contestado que "hasta ahora proceden de sus conocidos y sus familiares" y se ha remitido al futuro pliego de cargos, que "reunirá toda esa información". Los cargos se conocerán probablemente el próximo martes, fecha en la que también está prevista la primera comparecencia de Robinson ante un juez.

Cox ha asegurado que en los próximos días habrá más datos y ha emplazado a la población a "elegir la bondad" en este momento de "tensión política". "Son circunstancias muy trágicas que nos afectan a todos", ha recalcado.

Por otra parte, este mismo domingo se han conocido algunos detalles del acto que se celebrará el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, a las afueras de Phoenix. El estadio tiene capacidad para 60.000 personas.