El sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca se declara inocente de todos los cargos

Donald y Melania Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas/POOL

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cole Allen, detenido por el tiroteo durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca celebrada a finales de abril, ha negado este lunes todos los cargos de los que está acusado, incluido el de intento de asesinato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este profesor californiano de 31 años se ha declarado inocente ante un tribunal federal de la capital estadounidense, según recoge la cadena de televisión NBC News.

Además del intento de magnicidio, Allen ha sido formalmente acusado del transporte de armas entre estados y el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, a lo que se suma un nuevo cargo por agredir a un agente del Servicio Secreto con un arma mortal, tal y como anunció la semana pasada un gran jurado federal de Washington.

Allen, que se enfrenta a una pena de cadena perpetua si es declarado culpable, estaba fuertemente armado cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad tras el tiroteo del pasado 25 de abril que obligó a evacuar al mandatario.

En particular, el sospechoso llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, de acuerdo a los fiscales, que pidieron entonces su detención preventiva.

De acuerdo a una declaración jurada de un agente del FBI, Allen viajó en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente hasta Washington entre el 21 y el 24 de abril y se registró en el hotel Hilton, donde tenía previsto desarrollarse la Cena de Corresponsales.