Sri Lanka declara un día festivo a la semana para hacer frente a la crisis energética por el conflicto en Irán

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake - Europa Press/Contacto/Sri Lankan President Media D

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sri Lanka ha declarado un día festivo a la semana, los miércoles, para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán, una medida que afectará a oficinas gubernamentales, universidades y escuelas.

El comisionado general de Servicios Esenciales, Prabath Chandrakeerthi, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que todos los miércoles serán festivo a partir de ahora, si bien ha aclarado que esto no se aplicará a los servicios sanitarios, puertos, al sector del agua o a la aduana de Sri Lanka.

"Hemos decidido posponer todas las actividades organizadas por el Gobierno hasta nuevo aviso", ha agregando, precisando que estas medidas tienen como objetivo reducir el consumo de combustible después de que las autoridades instauraran restricciones semanales por vehículo a fin de prevenir el pánico por desabastecimiento.

Países vecinos en la región asiática, como Bangladesh, han tomado medidas similares, como adelantar las vacaciones en los campus universitarios, en un momento en el que permanece bloqueado el estrecho de Ormuz, por el que pasan a diario cerca de una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo.