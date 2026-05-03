Starmer aborda con Zelenski la "colaboración en la industria de defensa"

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer (archivo) - GOBIERNO DE REINO UNIDO - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido este domingo una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el que ha señalado la importancia de la "colaboración en la industria de defensa".

"Los dos están de acuerdo en la importancia de impulsar la colaboración en la industria de defensa con los socios europeos para defender Ucrania durante el tiempo que sea necesario", ha destacado el Gobierno británico sobre la cita de Starmer con Zelenski.

Ambos han resaltado "la necesidad de preparar y proteger la infraestructura de energía de Ucrania con vistas al próximo invierno para mejorar así la resistencia del país a los bárbaros ataques rusos".

Zelenski y Starmer han abordado también las iniciativas de Ucrania para lograr una paz duradera y han destacdao la importancia de "mantener y acelerar" las sanciones para "obligar a Rusia a entrar en la negociación".

Starmer y Zelenski se han reunido durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a líderes de toda Europa los días 3 y 4 de mayo en la capital armenia, Ereván.

Zelenski se ha reunido también con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, a quien ha agradecido los 300 millones de dólares adicionales anunciados por el Gobierno finlandés para ayudar a la defensa de Ucrania.

Asimismo, el mandatario ucraniano se ha visto con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y ha puesto en valor las contribuciones noruegas por casi 1.000 millones de dólares al PURL, una iniciativa de la OTAN a través de la cual los países europeos compran arsenal estadounidense para cubrir necesidades ucranianas.