Starmer apoya una Bielorrusia "libre y democrática" y mantendrá sanciones contra Lukashenko

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en Downing Street. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha reafirmado ante la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, el apoyo de Londres a una Bielorrusia "libre y democrática", al tiempo que ha subrayado las sanciones como método de presión contra Minsk.

"Condenó los continuos ataques de Alexander Lukashenko contra la democracia, así como la persistente detención de presos políticos en el país y reiteró el firme respaldo de Reino Unido al uso de sanciones como medio para mantener la presión sobre el régimen", ha indicado el Ejecutivo británico en el marco de la visita a Downing Street de Tijanovskaya.

Starmer ha destacado la valentía de la líder opositora en su campaña prodemocrática en Bielorrusia. Esto le ha llevado a salir del país, después de que reclamara la victoria en la elecciones de 2020, marcadas por las irregularidades y cuyos resultados la Unión Europea y Estados Unidos no reconocieron.

De lado de Tijanovskaya, la opositora ha agradecido el apoyo firme de Reino Unido a la causa democrática en Bielorrusia. Igualmente, ha destacado "su postura firme frente al régimen de Lukashenko y su compromiso constante con las fuerzas democráticas bielorrusas".

Según ha subrayado, respaldar una Bielorrusia democrática "es una inversión en la seguridad de Europa". "Es fundamental que nuestros socios sigan apoyando a los presos políticos, a los medios de comunicación independientes, a la sociedad civil y a todos aquellos que contribuyen a mantener a Bielorrusia conectada con Europa", ha expuesto.