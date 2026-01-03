Starmer asegura que "no llora" por el fin del "régimen" de Maduro

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este sábado que "no llora" por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense y ha dado por hecho que supondrá el fin de su "régimen".

"Reino Unido lleva mucho tiempo apoyando una transición en Venezuela. Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no lloramos por el fin de su régimen", ha publicado Starmer en un comunicado oficial.

Asimismo, ha "reiterado" su respaldo al derecho internacional. "El Gobierno de Reino Unido tratará la cambiante situación con Estados Unidos en los próximos días mientras buscamos una transición a salvo y pacífica a un gobierno legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano", ha argumentado.

El propio Starmer ha manifestado previamente que "querré hablar" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para "concretar los hechos" sobre el ataque militar y ha subrayado que Reino Unido no ha participado en la operación.