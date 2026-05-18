Starmer descarta de nuevo dimitir y espera ser candidato en las próximas elecciones

Keir Starmer - Zeynep Demir Aslim / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha rechazado de nuevo este lunes dejar su cargo e incluso se ha postulado como candidato del Partido Laborista en las próximas elecciones, tras la deblacle de su formación en las municipales celebradas hace poco más de una semana.

"No. Tenemos mucho trabajo que hacer. Estoy muy concentrado en lo que considero que es mi responsabilidad, mi deber", ha afirmado Starmer en declaraciones a la prensa desde el norte de Londres al ser interrogado por si dimitiría.

También ha sido interrogado por si espera presentarse para lograr un segundo mandato como primer ministro. "Quiero disputar las próximas elecciones", ha respondido. "Evidentemente, reconozco que tras los resultados de las últimas elecciones locales, en Gales y en Escocia, el primer objetivo es dar un vuelco y asegurarnos de que mi atención está en el lugar correcto", ha añadido.

Starmer considera que "en los diez últimos días ha habido mucha actividad de temas que, en (su) opinión, no deberían de haber obtenido atención" en referencia a los varios nombres que podrían disputarle el liderazgo del Partido Laborista.

De hecho, ha advertido de que "no estamos en esa situación" al ser preguntado por si accedería a participar en un proceso interno laborista. "Lo he dicho no sé cuántas veces ya. No me voy. Me siento muy fuerte y tengo que servir a la gente que me votó para el cargo", ha argumentado.

Precisamente este lunes el partido nacionalista galés Plaid Cymru ha emplazado al Gobierno británico a iniciar un proceso de descentralización con competencias sobre ferrocariles, justicia, seguridad, agua y seguridad social tras la victoria de los nacionalistas en las recientes elecciones, así como una reforma de la financiación.

El propio Starmer trasladó al nuevo ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth, que está "abierto" a tratar una posible descentralización. El líder galés y Starmer se han citado para junio.

Plaid Cymru obtuvo 43 de los 96 escaños del Senedd o Parlamento Galés en las elecciones del pasado 7 de mayo. El segundo partido más votado fue el ultraderechista Reform UK con 34 asientos, muy por delante del Partido Laborista (nueve representantes) y del Partido Conservador (siete actas). El Partido Ecologista (dos diputados) y el Partido Liberal Demócrata (PLD, con un asiento) completan la composición de la Cámara de Cardiff.