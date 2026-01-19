Starmer insiste en que imponer aranceles a los aliados es un "completo error"

Archivo - Keir Starmer - Alberto Pezzali/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a los que ha trasladado que considera que imponer aranceles a los aliados es un "completo error".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este fin de semana la imposición de aranceles comerciales a ocho países de la OTAN, incluido Reino Unido, que han participado en las recientes maniobras militares danesas en Groenlandia, isla que aspira anexionar el inquilino de la Casa Blanca.

"Ha dejado claro también que la utilización de aranceles contra aliados para lograr seguridad colectiva es un completo error", ha apuntado Starmer en la conversación, según publica el Gobierno británico en un comunicado.

Starmer "ha reiterado su posición (...) de que el futuro de Groenlandia corresponde solo al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca", ha planteado.

Sin embargo, ha manifestado su apoyo a "lograr más seguridad en el Ártico". "Reino Unido está dispuesto a contribuir totalmente junto a nuestros aliados a través de la OTAN", ha ofrecido.

Asimismo, Starmer ha apoyado "continuar con los avances positivos con los aliados para poner fin a la guerra en Ucrania". "Debemos mantener el firme apoyo" a Kiev "frente a la continua agresión rusa", ha remachado.