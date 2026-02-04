Starmer lamenta haber nombrado a Mandelson como embajador de EEUU por sus lazos con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha lamentado este miércoles haber nombrado como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson y lo ha acusado de haber mentido reiteradamente sobre el alcance de su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Lo que no se sabía era la profundidad, la magnitud y el alcance de la relación. Mintió a todo el mundo sobre eso durante años, y en septiembre se publicó nueva información que demostraba que la relación era sustancialmente diferente de lo que nos habían hecho creer. Cuando salió a la luz la nueva información, le despedí", ha reconocido durante una sesión ante el Parlamento.

En este sentido, ha reiterado que si hubiera sabido dicha información antes, "nunca habría estado cerca del Gobierno", y ha asegurado que publicará toda la documentación relativa al caso de Mandelson, salvo aquella que afecte a la seguridad nacional del país.

"Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido", ha reconocido Starmer, informando de que ha dado instrucciones a su equipo para que elabore una legislación que permita despojar de su título nobiliario al exembajador, que actualmente es lord, según han recogido medios británicos.

La Policía Metropolitana ha abierto una investigación contra Mandelson, quien también fue excomisario europeo de Comercio, por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Mandelson renunció el lunes a su carnet del Partido Laborista después de que saliesen a la luz varios extractos bancarios que mostraban tres transferencias de 25.000 dólares cada una por parte de Epstein a sus cuentas bancarias entre 2003 y 2004.

El exembajador, nombrado en diciembre de 2024, fue cesado por Starmer en septiembre de 2025 cuando salieron a la luz correos electrónicos en los que expresaba su apoyo al multimillonario después de que fuera acusado en 2006 de un caso de prostitución de menores.

En la última tanda de tres millones de archivos difundida por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso relacionado con Epstein, el exembajador sale en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado, si bien se desconocen las circunstancias alrededor de la instantánea.