Starmer recibe a Al Shara en Londres para impulsar acuerdos en materia económica y migratoria

El primer ministro británico Keir Starmer, recibe al presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - PRESIDENCIA SIRIA EN TELEGRAM

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha recibido este martes en Londres al presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, tras una corta gira que en la víspera le llevó a Alemania, con el objetivo de impulsar acuerdos en materia de migración y para la reconstrucción de un país devastado por 14 años de guerra civil.

Así lo ha recogido el Gobierno británico en un comunicado en el que cita que ambos líderes "coincidieron en que se trata de un momento importante para las relaciones entre Reino Unido y Siria", tras lo que acordaron "mantenerse en contacto".

Entre los temas abordados figuran el conflicto en curso en Oriente Próximo, sobre el que han defendido "la importancia de evitar una mayor escalada y de restablecer la estabilidad en la región", y las oportunidades "para que las empresas británicas desempeñen un papel clave" en la transición económica de Siria.

El laborista, que ha valorado "positivamente" las medidas adoptadas hasta el momento por el Ejecutivo de Al Shara en materia antiterrorista, ha trasladado al líder sirio que espera "lograr nuevos avances en la cuestión de la migración, incluida una colaboración más estrecha en materia de repatriaciones, seguridad fronteriza y lucha contra las redes de tráfico de personas".

Cabe recordar que Reino Unido ha llegado a acoger a más de 20.000 ciudadanos sirios en su territorio a partir de 2014, cuando se agudizó el conflicto. Con la caída a finales de 2024 de Bashar al Asad, Londres decidió suspender la concesión de asilo para solicitantes sirios, si bien reanudó la tramitación de solicitudes en julio de 2025.

De hecho, la visita de Al Asad ha incluido un encuentro con la ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood, al que también han acudido el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, y el jefe de Inteligencia, Huseín al Salamé.

"Ambas partes destacaron la importancia de fortalecer la coordinación y el intercambio de conocimientos para contribuir a la estabilidad y afrontar los desafíos comunes", ha destacado la Presidencia siria al respecto.