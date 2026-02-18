Starmer y Trump abordan las últimas conversaciones sobre la guerra en Ucrania y el programa nuclear de Irán

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (izquierda), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), durante una reunión en Escocia en julio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abordado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la última ronda de conversaciones trilaterales entre Moscú, Kiev y Washington en Ginebra, así como las conversaciones con Irán sobre un posible nuevo acuerdo nuclear, según ha anunciado este miércoles Downing Street.

Así, ha manifestado que la conversación tuvo lugar en la noche del martes, antes de especificar que Starmer aprovechó para condenar los "bárbaros ataques" de Rusia contra "civiles inocentes en Ucrania". "Los líderes discutieron las negociaciones en marcha para lograr una paz justa y duradera", ha agregado la oficina del primer ministro británico.

Las delegaciones de los tres países mantuvieron el martes el primero de dos días de conversaciones para un posible acuerdo de paz, tras el que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, destacó el "avance significativo" en estos contactos en Ginebra.

Downing Street ha resaltado además que Starmer y Trump "confirmaron su compromiso conjunto a la hora de promover la estabilidad y la paz en Oriente Próximo", incluidas discusiones sobre las citadas conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

"Ambos se han mostrado de acuerdo en que Irán no debe ser capaz de desarrollar armas nucleares y han reiterado la necesidad de trabajar de cerca entre los aliados y socios para mejorar la seguridad regional", ha manifestado tras la conversación.

Irán y Estados Unidos mantuvieron el martes, también en Ginebra, una nueva ronda de contactos indirectos --mediados por Omán--, tras la que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, reveló un entendimiento sobre "principios rectores" de cara a resolver las tensiones sobre el programa nuclear de Teherán.

Por otra parte, Starmer ha trasladado a Trump la necesidad de "lograr un mayor acceso de ayuda humanitaria" a la Franja de Gaza, ante las restricciones impuestas por Israel, al tiempo que ha mostrado su apoyo a "los trabajos para materializar el plan de paz encabezado por Estados Unidos".

Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pactaron en octubre aplicar la propuesta de Trump, lo que llevó aparejado un alto el fuego y la liberación y entrega de todos los rehenes israelíes que seguían en Gaza --vivos y muertos--, si bien el grupo ha denunciado incumplimientos por parte de las autoridades israelíes, especialmente en lo relativo a la suspensión de hostilidades y los obstáculos a la entrega de ayuda.