Starmer y Trump coinciden en la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/White House - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han conversado este domingo sobre la importancia de "reabrir" el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de tránsito de crudo más importantes del mundo, donde la navegación se ha visto afectada por el bloqueo impuesto por Irán en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Los dos mandatarios han mantenido una llamada esta noche en la que han coincidido en la importancia de reabrir este paso estratégico para "poner fin a la interrupción del transporte mundial, que está provocando un aumento de los precios en todo el mundo", ha informado el Gobierno británico en un comunicado. Ambos dirigentes han acordado mantenerse en contacto.

Starmer también ha trasladado sus condolencias a Trump por el personal estadounidense que ha perdido la vida desde que comenzó el conflicto en Oriente Próximo el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán, donde más de 3.000 personas han perdido la vida desde que comenzaron los ataques, según un balance de la ONG de derechos iraní HRANA.

El Gobierno británico no se ha referido en su comunicación a la misión naval internacional para mantener el estrecho de Ormuz "abierto y seguro" propuesta por Trump el sábado en redes sociales.

En su mensaje, el presidente estadounidense expresó su deseo de que "países afectados" por el cierre del estrecho se sumen a esta iniciativa, entre los que mencionó a Reino Unido.

"Con suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial enviarán buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza por parte de una nación que ha sido completamente decapitada", manifestó el mandatario.