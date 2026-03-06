Stubb defiende eliminar "obstáculos legislativos" para importar armas nucleares y ser compatibles con OTAN

Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el Eliseo en el marco de una reunion internacional organizada por Francia. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha defendido este viernes que el país elimine "obstáculos legislativos" para importar y transportar armas nucleares, asegurando que de esta forma el país escandinavo participará plenamente en la planificación nuclear de la OTAN.

"La defensa y la disuasión de la OTAN se basan en la práctica en tres pilares: fuerzas convencionales, misiles y armas nucleares. A Finlandia le interesa que no tengamos obstáculos legislativos para ninguno de ellos", ha afirmado Stubb en declaraciones desde Nueva Delhi, donde se encuentra de viaje oficial sobre la propuesta presentada por el Gobierno finlandés para modificar la ley que regula las cuestiones nucleares.

En concreto, el Ejecutivo de Petteri Orpo ha presentado un borrador de enmienda que permitiría la importación de dispositivos nucleares a Finlandia o su transporte, suministro o posesión en el país en el contexto de la defensa del territorio finlandés, la defensa colectiva de la OTAN o la cooperación en materia de defensa.

Este cambio hará que Finlandia se acerque a la legislación de "la mayoría de los Estados miembro de la OTAN", ha explicado el Ministerio de Defensa sobre la enmienda propuesta. "La mayoría no tienen barreras legales para la plena ejecución de la disuasión y defensa de la OTAN. El borrador de la propuesta haría que la legislación finlandesa fuese compatible con las funciones de la OTAN", ha indicado.

El Ministerio añade que este paso "maximiza la seguridad de Finlandia en un entorno operativo impredecible" y se plantea como una contribución a la Alianza Atlántica, toda vez que el objetivo es "garantizar que todos los elementos de la disuasión de la OTAN sean creíbles y que el umbral para una acción militar contra Finlandia y la Alianza se mantenga lo más alto posible".

"La enmienda reforzaría la disuasión y tiene como objetivo prevenir el uso de la fuerza militar contra Finlandia y la Alianza", ha detallado Helsinki.

En todo caso, el departamento que dirige Antti Hakkanen recalca que la enmienda "no significaría que Finlandia esté buscando tener armas nucleares en su territorio". "Finlandia no busca tener armas nucleares en su territorio ni la OTAN está planificando tal medida. No afectaría a los ejercicios nucleares de la OTAN, ya que en dichos ejercicios no se trasladan armas nucleares, ni ahora ni en el futuro", ha expuesto.

Igualmente defiende que el cambio no entraría en conflicto con las obligaciones internacionales de Finlandia, y el país seguiría cumpliendo con los tratados internacionales en materia nuclear.

Actualmente la legislación finlandesa prohíbe la importación, fabricación, posesión y detonación de explosivos nucleares en Finlandia, unas restricciones que ahora el Gobierno propone eliminar.

REACCIÓN DEL KREMLIN

La enmienda llevada al Parlamento finlandés, que ahora tiene hasta abril para discutir esta reforma, ha sido respondida rápidamente por el Kremlin que ha insistido en que si se ponen en marcha estos planes, Rusia tomará las medidas apropiadas.

"El hecho es que, al desplegar armas nucleares en su territorio, Finlandia empieza a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas apropiadas", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha afeado que ahonda en una "escalada de las tensiones en el continente europeo".

Según Moscú, la reforma propuesta por Helsinki añade a la situación de Finlandia una "vulnerabilidad" que achaca a las "acciones de las autoridades finlandesas.